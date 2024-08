Miley Cyrus se torna artista mais jovem a receber o título de Lenda da Disney

A cantora Miley Cyrus foi nomeada Lenda da Disney durante a convenção anual da Disney, a D23, no último sábado. Aos 31 anos, a cantora e atriz se tornou a artista mais jovem a conquistar o título, que é concedido àqueles que tiveram um impacto significativo no legado da empresa.

Durante o seu discurso de agradecimento, Miley foi às lágrimas em vários momentos. Ela também recordou a personagem Hannah Montana, papel em que se tornou internacionalmente conhecida.

“Estou aqui ainda orgulhosa de ter sido Hannah Montana, porque ela fez Miley de muitas maneiras. Este prêmio é dedicado a Hannah e a todos os seus incríveis e leais fãs, e a todos que tornaram meu sonho uma realidade. Para citar a própria lenda, esta é a vida”, disse ela.

Na série 'Hannah Montana', que foi ao ar por cinco anos (2006-2011), Miley interpretou a protagonista, uma adolescente que vivia uma vida dupla como uma estrela pop. Exibida no Disney Channel, a série foi um sucesso estrondoso e levou a história também para os cinemas com 'Hannah Montana – O Filme'.

A música tema da série, 'The Best of Both Worlds', foi apresentada em homenagem à Miley. A canção recebeu um cover emocionante da cantora country Lainey Wilson.

Além de Miley Cyrus, outros 13 artistas receberam o status de ‘Lenda’ pelo estúdio, incluindo os atores Angela Bassett e Harrison Ford.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)