Mick Jagger diz que não deixará fortuna aos filhos: 'Não precisam de 2,5 bilhões para viver'

Astro do Rolling Stones, o vocalista Mick Jagger falou sobre a possibilidade de venda do catálogo da banda para deixar como herança aos filhos. Segundo o artista, a prioridade é que o valor seja doado a instituições de caridade. Atualmente, o material é avaliado em R$ 2,5 bilhões de reais.

O artista de 52 anos concedeu uma entrevista ao jornal The Wall Street e deu detalhes sobre a herança bilionária que equivale aos 52 anos de sucesso da banda de rock. No passado, o grupo enfrentou problemas com os direitos das músicas e, até hoje, não possui a licença da parte do catálogo anterior a 1971.

"As crianças não precisam de US$ 500 milhões para viver bem, vamos lá. Doar o valor talvez vá fazer algo de bom no mundo”, disse.

Jagger tem oito filhos, entre eles, Lucas, de 24 anos. O garoto é fruto do relacionamento do cantor com a apresentadora Luciana Gimenez. Além do rapaz, o rockeiro é pai de Karis, Jade, Elizabeth, James, Georgia May, Gabriel e Deveraux.