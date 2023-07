Luciana Gimenez fala sobre relação com Mick Jagger: 'Um amigo pessoal'

Luciana Gimenez, de 53 anos, mãe de Lucas Jagger, compartilhou detalhes sobre sua relação com Mick Jagger. Em entrevista exclusiva ao OGlobo, a apresentadora revelou que mantém uma amizade próxima com o lendário astro do Rolling Stones.

Envolvida na produção de um documentário em que narra sua vida desde a infância até os dias atuais, incluindo sua experiência como mãe de Lucas e Lorenzo, de 24 e 11 anos respectivamente, Luciana falou abertamente sobre sua relação com o pai de seu filho mais velho.

Ela expressou carinho pelo cantor e destacou que, embora tenha brincado com a ideia de ser apaixonada por ele, o sentimento que nutre é de amizade e respeito. "Acho que a gente pode ser apaixonada por pessoas. Ele é alguém extremamente especial, diferenciado, engraçado", disse a apresentadora.

Luciana Gimenez ressaltou a presença constante de Mick na vida do filho e frisou que, além de ser o pai de Lucas, é também seu amigo pessoal. "Ele é super presente, a gente se fala regularmente. Uma pessoa que sempre está ali quando eu preciso", revelou sobre a relação de amizade entre os dois.

Aproveitou também para ressaltar o orgulho que sente de ver as semelhanças entre pai e filho, tanto no comportamento quanto no rosto. "É um lorde como o Mick. Muito educado, tem um lado inglês, contido, discreto. Um pouco do sarcasmo também, mas doce, sem ser ácido. E o rosto, né? A carinha e o jeito dele", comentou.

Durante a entrevista, Luciana continuou com palavras de carinho e gratidão por Mick Jagger, reforçando a importância dele em sua vida e na vida de seu filho. "Desejo que tenha uma vida cheia de saúde e tempo para passar com o meu filho, que também é doido nele", afirmou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)