Mesmo com Paolla, Diogo Nogueira mantém flertes com outras mulheres, diz colunista

O possível relacionamento entre Diogo Nogueira e Paolla Oliveira, juntos há aproximadamente cinco meses, não permitiu que o sambista deixasse de flertar com outras mulheres nas redes sociais. As informações são do colunista Leo Dias.

De acordo com a coluna, o cantor anda curtindo e comentando nas fotos de algumas famosas, como a ex-BBB Carol Peixinho e a atriz Malu Rodrigues. Assim, Diogo consegue garantir alguns “contatinhos”, já que parece possuir um relacionamento sem rótulos com Paolla.