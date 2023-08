MC Katia é velada no Rio de Janeiro; veja quem era a precursora do funk do Brasil

Nesta segunda-feira (14), o corpo de MC Katia, precursora do funk carioca, é velado na sala G no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. O sepultamento acontecerá às 15h45, no mesmo local.

A artista morreu neste domingo (13), aos 47 anos, por complicações de uma cirurgia, no Hospital Municipal Souza Aguiar. Katia se internou para a retirada de um mioma no útero, mas, sofreu complicações e, por conta de uma trombose precisou amputar o pé esquerdo. O quadro acabou se agravando e foi necessário amputar a perna, na altura do joelho.

Na sexta-feira (11), a filha de Katia fez uma postagem explicando que a mãe tinha contraído uma bactéria e apresentava um quadro de pneumonia, por conta disso os médicos a induziram ao coma. Ela foi intubada e transferida para o CTI.

No mesmo dia da sua morte, a MC tinha batido a meta de uma vaquinha virtual que iria possibilitar a compra de uma prótese.

Katia deixa uma filha, dois netos e o marido, o DJ e produtor Leonardo, que trabalhava com ela.

Carreira

Em 2000, MC Kátia começou a fazer sucesso com a música "Ata vai me pegar", com a mesma levada e estilo irônico que também consagrou a funqueira Tati Quebra-Barraco. Ela trabalha como auxiliar de serviços gerais na ocasião.

Ela virou referência no funk carioca já em 2008, quando emplacou "Cabela pra baixo", mas, na mesma época, sofreu um acidente e precisou ficar longe dos palcos. Já em 2020 fez uma participação no clipe de "Rainha da Favela", música gravada por Ludmilla, que prestava homenagem às mulheres funkeiras.

Um ano depois ela voltou à cena do funk em uma parceria com MC Nem, com quem tinha uma rixa no início da carreira. No fim de 2022, Katia usou as suas redes sociais para falar sobre a decoberta de um tumor benigno no útero, e disse que faria uma cirurgia para retirada do mioma e do ovário. Ela explicou também que desenvolveu outros problemas por conta disso, como falência dos rins.