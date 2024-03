MC Daniel paralisa avenida no Rio de Janeiro para ajudar professora sem gasolina

A “Tropa do Fafá” paralisou o trânsito de uma das vias mais movimentadas do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (22), para ajudar uma professora que passou por uma pane seca com o carro. MC Daniel, uma das atrações do Lollapalooza 2024, que acontece em São Paulo, compartilhou o momento inusitado nos stories do Instagram. Segundo ele, ninguém estava parando para ajudar a senhora, então resolveu descer do carro em que estava para socorrê-la.

O funkeiro ainda estava a caminho dos Estúdios Globo para a gravação do Dança dos Famosos no Domingão do Huck.

"Desculpa TV Globo e Domingão com Huck. Luciano Huck, vou chegar uns minutos atrasados", disse ele. O MC e sua “tropa” escoltaram o carro até o posto de gasolina mais próximo, onde foi tietado pelos fãs e pela professora. "Esse menino é um príncipe. Me salvou!", agradeceu ela. Daniel disse que sua mãe também era professora.

Questionado se namora, o cantor disse ser “inamorável”, “inconquistável” e “imbejável”. "Esse é para casar, gente", afirmou a professora. Para terminar com chave de ouro, Daniel ainda completou o tanque da educadora.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)

