Marina Sena surpreende apresentadores com declaração sobre ‘prazer anal’: ‘É viciante’

A cantora Marina Sena, de 27 anos, e Juliette, de 34, foram as convidadas do primeiro episódio do “Surubaum”, novo programa do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que estreia na terça-feira (5), no canal do YouTube da atriz, às 19h. Nele, as duas convidadas falaram abertamente sobre sexo e suas preferências na “Hora H”.

“Dar o c* é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o c*”, revelou Sena em dado momento da conversa.

Ainda no programa, Marina comentou sobre suas posições favoritas na cama. “Sou preguiçosa, gosto que me comam”, brincou com Gagliasso e Giovanna.

A vencedora do BBB 21 também entrou na dinâmica do programa e revelou já ter transado com motorista em carro em movimento. “Faz muito tempo. A minha infração já prescreveu”, respondeu Juliette ao falar sobre locais inusitados em que fez amor.