Cena polêmica de Jenna Ortega e ator mais velho gera mudança em Hollywood

O Sindicato de Atores de Hollywood (SAG-AFTRA) mudou as diretrizes após a repercussão negativa da cena de sexo entre Jenna Ortega, de 21 anos, e Martin Freeman, de 52, no filme "Miller's Girl", lançado em janeiro deste ano. Na trama, a protagonista de "Wandinha", contracena um momento sexual com o ator 30 anos mais velho, que interpreta seu professor de escrita criativa.

VEJA MAIS

De acordo com o portal "Deadline", o sindicato decidiu mudar uma regra após a cena gerar polêmica na mídia. A diretriz mudada envolve os coordenadores de intimidade, profissionais presentes nas filmagens para garantir o bem-estar dos artistas durante gravações de cenas sexuais.

Agora, eles só poderão falar em público sobre as cenas se tiverem autorização dos atores envolvidos. "Os coordenadores de intimidade devem manter a confidencialidade do trabalho e da experiência de um ator na representação de cenas altamente sensíveis, a menos que tenham a permissão do ator para compartilhar publicamente essas informações", disse o sindicato em nota ao "Deadline".

Kristina Arjona, profissional envolvida em "Miller's Girl", falou em entrevista ao "Daily Mail", sobre os bastidores da cena picante entre Jenna Ortega e Martin Freeman.

"Muitas pessoas estiveram envolvidas nesse processo, conversando com ela para ter certeza que estava tudo em acordo e confortável. Ela foi muito determinada e tinha certeza do que queria fazer. Parte do meu trabalho é apoiar as decisões dela. Me adapto em relação ao nível de conforto de cada ator, especialmente em uma produção desse tipo, com uma diferença de idade tão grande entre os protagonistas", contou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)