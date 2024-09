Marina Sena se pronuncia após jogar água em mulher que perguntou pela ex de Juliano Floss em show

A cantora Marina Sena se envolveu em uma polêmica após ser flagrada em um vídeo que mostra uma susposta confusão durante o show do The Weeknd, no dia 7 de setembro, em São Paulo. No vídeo, que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (16), a artista aparece empurrando e jogando uma garrafa de água em uma mulher. O desentendimento teria sido motivado por uma suposta pergunta da mulher sobre Vivi Wanderley, ex-namorada de Juliano Floss, atual namorado da artista.

Durante o final da gravação, também é possível ouvir uma frase dita por Marina: "Você é louca, piranha". Após a repercussão, a cantora usou suas redes sociais para se pronunciar e pediu desculpas pelo ocorrido.

Em uma nota publicada no Instagram, ela explicou que a situação foi inédita em sua vida e que nunca havia sido atacada pessoalmente fora do ambiente virtual. Marina relatou que o comportamento agressivo da mulher, ao mencionar a ex-namorada de seu companheiro, a fez reagir de maneira inesperada, algo que não condiz com seu temperamento habitual.

"Peço desculpas, pois não faz parte de mim esse tipo de comportamento", escreveu ela. Marina também pediu que as pessoas evitassem propagar ódio gratuito e lembrou que, apesar de serem figuras públicas, os artistas também são seres humanos vivendo suas próprias experiências.