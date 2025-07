Marido de Sasha Meneghel posta nude na internet por engano; confira a foto

Marido de Sasha Meneghel, o cantor João Lucas acabou postando por engano uma foto íntima ao mostrar como ficou seu corpo depois de se expor ao sol.

Durante uma viagem a Fernando de Noronha com a esposa, Sasha filmou o marido com o corpo completamente avermelhado e visivelmente marcado pelo sol. "O João não soube passar o protetor solar", disse a influenciadora, rindo ao mostrar as marcas no rosto do cantor. Em seguida, o artista queria mostrar uma foto sobre a insolação, mas acabou publicando um clique que mostrou demais.

João postou uma foto que aparecia o bumbum, que ficou no ar por pouco tempo, mas o suficiente para viralizar nas redes sociais.

"Eu fui postar as fotos das minhas costas vermelhas, fui ajustar o zoom e pensei que tinha cortado a minha bunda", explicou ele. Segundo o cantor, foi Sasha quem percebeu o deslize: "A Sasha foi abrir os stories, aí ela falou: 'Amor, sua bunda!'".

Apesar da gafe, João Lucas tratou a situação com leveza. "Nem ficou tão ruim", escreveu na legenda de uma publicação, arrancando risadas dos seguidores. Sasha também entrou na brincadeira: "Bom pra você aprender também", comentou, referindo-se ao uso correto do protetor solar.

Foto que João Lucas postou sem querer no Instagram (Foto / Reprodução / Redes sociais)