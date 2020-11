Vera Fischer posta nude no Instagram e seguidores elogiam

A atriz Vera Fischer relembrou um trabalho que realizou anos atrás, quando posou para uma revista masculina. Em clima de TBT, ela postou uma foto do ensaio, feito em 2000, e que deu o que falar.

Na foto, ela aparece de costas, totalmente nua. Na legenda, a atriz falou com carinho do trabalho. "Em janeiro de 2000 fiz a Playboy do milênio. Aos 50 anos fui fotografada em Paris pelas lentes do maravilhoso Bob Wolfenson ... Onde ousamos muito! É ver pra crer", escreveu.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. "Perfeita", "Linda rainha", "Muito top", "Você é uma diva linda", "Que perfeição", foram algumas das muitas mensagens.