Maria Lina rebate ‘pergunta maldosa’ sobre como ganha dinheiro na web: ‘É sim, um trabalho'

A ex-noiva do humorista Whindersson Nunes, a influenciadora Maria Lina, utilizou as redes sociais na última segunda-feira (29) para iniciar uma interação com os seus seguidores, abrindo uma caixinha de perguntas dos Stories do Instagram. Mas, um questionamento específico chamou a atenção da estudante por um certo tom de ‘maldade’ e segundas intenções. As informações são do portal Cena Pop.

Na ocasião, o internauta quis saber com o que a moça trabalhava, já que ela possui dois imóveis: um na sua cidade natal, Blumenau (SC), e outro em São Paulo. Maria Lina não gostou da pergunta, porém, fez questão de responder para esclarecer qualquer dúvida. Ela afirmou que trabalhava na internet há menos de seis meses e ‘pagava’ as finanças com a saúde mental.

"Pergunta repleta de maldade e segundas intenções. Eu e muitas pessoas trabalhamos com a internet, um ambiente um pouco diferente do convencional, oportunidades maiores, mas ainda assim é um trabalho... Muitos pagam com a saúde mental para estar aqui", iniciou.

"(...) Vocês não sabem o tanto de absurdo que as pessoas nos dizem, vocês não sabem o tanto que a cabeça fica mexida com tudo que se passa por trás das telas. Meu máximo respeito a todos os profissionais da internet", concluiu.