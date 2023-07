Margot Robbie, protagonista do filme "Barbie", revela que não brincava de bonecas na infância

Protagonista do live-action de "Barbie", Margot Robbie revelou que não costumava brincar com bonecas durante a infância. Em entrevista publicada nesta quarta-feira (19) pela revista People, a atriz australiana disse que preferia brincar na lama com os amigos e que achava as bonecas "esquisitas".

"Sinceramente, eu não tinha nenhuma que me lembre", diz a atriz, quando questionada se lembrava de brincar com Barbies quando criança. "Minha irmã tinha e eu lembro que minha prima também. Eu brincava com minha prima, mas, na verdade não era chegada nas Barbies quando criança.", conta Robbie.

Ao contrário da maioria das meninas, a atriz conta que na infância se divertia mais se sujando. "Eu era mais o tipo de garota que rolava na lama. Quando brincava com bonecas, as Barbies que escolhia eram todas esquisitas, acho que todas eram tão esquisitas porque não eram bem cuidadas," explica a "Barbie".

Apesar de não sido afeita a brincar com bonecas na infância, ter sido escolhida para protagonizar a personagem no filme "Barbie" tem sido um sonho realizado para a australiana, que também participou da produção do projeto. Robbie disse ainda que era apenas conhecida de Greta Gerwing (escritora e diretora do filme) e, por não ter uma relação com a boneca, considerou uma tarefa ousada trazer o mundo da Barbie para as telas digitais.

“Nunca vou esquecer que depois de conversar com a Greta Gerwig por anos, li o roteiro, que tinha uma piada na primeira página, e pensei 'Eles nunca vão nos deixar fazer este filme'”, diz ela sobre a Mattel, empresa dona da Barbie. “Mas eles deixaram!”, continuou.

Mesmo não tendo a nostalgia que vários adolescentes e adultos têm hoje da boneca, Margot diz que a experiência a fez ter um respeito mais profundo pela Barbie e pelo que ela representa.

Questionada sobre a inspiração do projeto, a atriz declarou: "A ideia de que eu sou o suficiente. A Barbie pode ser tudo e qualquer coisa, mas mesmo que você esteja apenas seguindo sua vida, você está arrasando. Achei isso muito terapêutico."

O filme chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20) e vários sites de críticas, como o Rotten Tomatoes, avaliam positivamente a produção de Greta Gerwing.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)