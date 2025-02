Maraisa é internada em hospital de Goiânia, causa alerta entre fãs e equipe se pronuncia

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, revelou nas redes sociais que está internada em um hospital privado de Goiânia. A artista publicou Stories do Instagram, nesta terça-feira (25/02), informando que permanecerá no local para exames médicos.

Na série de vídeos, ela apareceu em um quarto do Hospital Israelita Albert Einstein, onde comentou a internação com tom descontraído. “O resort hoje tá diferente. Acho que minha mãe e meu pai me mandaram prender aqui no hospital por dez dias de propósito porque eu queria sair do Brasil”, disse.

Maraisa também fez uma publicação sugerindo que a internação estaria relacionada ao término do relacionamento da artista com o empresário Fernando Mocó. “Diagnóstico: coração partido”, escreveu.

Apesar das especulações, a assessoria de imprensa da dupla esclareceu que ela está apenas realizando exames de rotina e deve deixar o hospital em breve. “Maraisa está fazendo exames de rotina, amanhã já deixa o hospital”, informou a equipe à coluna Fabia Oliveira.