Após anúncio de fim do noivado, Maraisa posta foto beijando ex; casal reatou em show no Pará

A cantora Maraisa, que havia confirmado o fim do noivado com o empresário Fernando Mocó no início de julho, surpreendeu seus fãs ao compartilhar um álbum de fotos apaixonadas com o ex-noivo em suas redes sociais. As imagens, feitas nos bastidores de um show em Conceição do Araguaia, no Pará, no último domingo (21), mostram o casal se beijando.

A atitude da sertaneja colocou um fim às especulações sobre uma possível reconciliação, que já vinham ganhando força nos últimos dias. Desde o anúncio do término, Maraisa e Fernando Mocó voltaram a se seguir nas redes sociais e a cantora foi vista usando sua aliança de noivado em diversas ocasiões.

A presença do empresário no show da sertaneja e a sua participação no palco só reforçaram os rumores de que os dois haviam reatado o romance. Confira o vídeo a seguir:

A notícia da reconciliação do casal pegou os fãs de surpresa, já que o término havia sido confirmado pela assessoria de Maraisa apenas duas semanas antes.

"Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim. A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas. A cantora se reserva o direito de não falar mais sobre o assunto", dizia o pronunciamento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)