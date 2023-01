Maraísa dá 'bolada' em Maiara ao comemorar aniversário em Salinas

Maiara e Maraísa passaram o seu aniversário no Pará. Nas primeiras horas de 31 de dezembro de 2022, data que marcou o último aniversário das gêmeas, elas cantavam para o público de Salinas, nordeste paraense.

Elas fizeram show no “Réveillon Sal Pé na Areia”.

Como os fãs não poderiam deixar a data passar despercebida, as duas receberam alguns presentes do público e também dois bolos, um para cada. O que ninguém esperava era que Maraísa fosse tacar o bolo no rosto da irmã.

Em um vídeo, ela aparece retirando a decorado do bolo cuidadosamente e indo em direção a Maiara. Em seguida, ela dá uma ‘bolada’ na gêmea, que ficou chocada ao sentir o rosto sujo. As duas tentaram limpar com uma toalha. Para ficar bem com a irmã, Maraísa tacou o seu rosto do outro bolo. O público comemorou.