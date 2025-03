Maquiagem de Carnaval de Camila Pudim faz sucesso e soma milhões de visualizações em poucas horas

A influenciadora digital Camila Pudim está conquistando a internet com um vídeo especial de Carnaval, onde exibiu uma série de maquiagens cheia de detalhes. Após três dias de produção, o conteúdo, postado no último domingo (02/03), já ultrapassou 3 milhões de visualizações, chamando a atenção dos internautas pela riqueza de cores, brilho e precisão artística na caracterização. Assista:

No vídeo, Camila apresentou uma produção carnavalesca que destacou sua habilidade em transformar a maquiagem em uma verdadeira obra de arte. Tons vibrantes, pedrarias e um acabamento impecável marcaram o visual, capturando toda a essência da maior festa popular do Brasil. A publicação soma mais de 1.8 milhão de visualizações no Instagram e 1.6 milhão no TikTok, consolidando o sucesso da criadora de conteúdo.

Além da repercussão nas redes sociais, a influencer está aproveitando o Carnaval 2025 no Rio Praia Camarote, um dos espaços mais disputados do Sambódromo. Entre um evento e outro, Camila, que ficará em solo carioca nesta segunda-feira (03/03) e terça-feira (04/03), segue compartilhando detalhes de suas produções, mostrando que estilo e criatividade fazem parte de sua folia.

Ela compartilhou em suas redes sociais que deve assistir de dentro do camarote shows de um line-up estrelado, com apresentações de Xande de Pilares, Jorge Aragão, Belo, Arlindinho, Thiago Martins, Marvvila, Grupo Pixote e muito mais.