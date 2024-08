Camila Pudim, do Asoka Makeup mais visto da web, e Jéssica Cardoso lançam nova temporada do Make Pod

Nesta quinta-feira (15), Camila Pudim e Jéssica Cardoso lançam a segunda temporada do Make Pod, videocast no YouTube. Elas conduzem conversas descontraídas e dinâmicas, recheadas de dicas de maquiagem e fofocas leves, com a missão de proporcionar uma imersão completa no universo da beleza, abordando desde técnicas básicas até criações artísticas elaboradas.

Serão 12 episódios liberados de forma seminal. O primeiro bate-papo terá a participação da atriz e influenciadora Duda Reis.

Camila que possuiu mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e 25 milhões no Tik Tok, ganhou fama mundial ao conquistar meio bilhão de views com a trend Asoka Makeup que fazia homenagem à cultura indiana.

Em coletiva à imprensa, a influenciadora diz ter comemorado o feito e seguido a vida com a realização de novos projetos.

“Foi algo muito incrível que aconteceu, que eu não consigo comparar ele a qualquer outra coisa que eu faça. Não que as outras coisas não sejam valiosas, mas é porque foi algo muito pontual. Se eu caio na bobeira de comparar até comigo mesma nesse quesito, vou cair em um lugar de distração. Foi inimaginável que aconteceu, imagina pegar meio bilhão em um video, é algo bem surreal, o que a gente faz hoje é trazer o que a gente consegue de herança do Asoka, a pegada de views, challenge de transições e criativa. A gente tem produzido bastante nos nossos conteúdos assim e tem dado muito certo”, pontua Pudim.

A sua parceria de podcast e amiga de vida, também não fica atras quando o asusnto são bons conteúdos e seguidores. Jéssica Cardoso soma no Instagram mais de 14 milhões de perfis e no Tik Tok, são quase 7 milhões.

Além das duas conduzirem entrevistas no Make Pod, elas ainda comandam o quadro "Isso ou Aquilo", em que seus convidados são desafiados a fazerem escolhas rápidas entre duas opções relacionadas ao mundo da maquiagem, beleza e estilo de vida.

“Como o podcast é gravado, e a Duda anunciou agora a gravidez e a gente não queria correr o risco de adiar um pouco mais e perder o time com toda experiencial está passando agora, de descobrir o sexo, entre outras coisas. A Duda é uma pessoa incrível, a gente ficou apaixonada na entrevista dela, ela é maravilhosa. Tem muita coisa legal e atual na entrevista dela, por isso que a gente achou importante começar com ela. Além de tudo, ela tem marca incrível e é talentosíssima”, explicou Jéssica.