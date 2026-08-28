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Maju Coutinho cita Caetano Veloso e Gilberto Gil ao anunciar gravidez do primeiro filho

Apresentadora do Fantástico espera um menino, fruto do casamento com Agostinho Paulo Moura

O Liberal
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Com roupinha de bebê e ao lado do marido, Maju Coutinho revela gravidez de Malik (Reprodução)

A jornalista Maju Coutinho, de 48 anos, anunciou nesta sexta-feira (28) que está grávida do seu primeiro filho. O bebê, um menino que se chamará Malik, é fruto do seu casamento com o artista visual Agostinho Paulo Moura. Em tom de celebração, a apresentadora compartilhou a novidade: “Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular”.

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Em uma publicação acompanhada por fotos ao lado do marido e segurando uma roupinha de bebê, a apresentadora do Fantástico fez uma declaração ao primeiro filho. Ao citar a canção “Boas-Vindas”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, a jornalista celebrou a chegada do herdeiro: “Malik, filho desejado, lhe damos as boas-vindas, boas-vinas, boas-vindas”.

"Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa”, recitou a canção de 1991.

Em 2024, durante participação no programa Saia Justa, do GNT, a jornalista refletiu sobre a maternidade e a pressão social ao redor do tema. Casada desde 2009, Maju ponderou sobre a oscilação do desejo de ser mãe: “Eu não fechei as portas. Já disse que não sei se quero, já tive dúvida, já disse que não queria, já repensei… O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe”, avaliou na ocasião.

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