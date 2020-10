'Tem que mudar a mentalidade de que preto parado é suspeito e correndo é culpado', diz Maju no JH

Um comentário da apresentadora Maju Coutinho, do Jornal Hoje (JH), repercutiu nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (22). Após o televisivo ter exibido uma matéria sobre a soltura de um jovem negro, que ficou três anos preso injustamente no Distrito Federal, a jornalista demonstrou indignação com o caso, afirmando que é preciso "mudar a mentalidade de que preto parado é suspeito e correndo é culpado". Assista:

"TEM QUE PARAR COM A MENTALIDADE DE QUE PRETO PARADO É SUSPEITO E QUE PRETO CORRENDO É CULPADO" Manu Coutinho.#MajuCoutinho #Maju #JornalHoje pic.twitter.com/tjPYE25cAD — 💄 Charles Monteiro (@cm_rebelheart) October 22, 2020

Após a fala, inúmeros internautas elogiaram a postura de Maju nas redes, deixando o nome da apresentadora entre os assuntos mais comentados do Twitter.