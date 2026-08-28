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Gusttavo Lima surpreende público com entrada em guindaste iluminado na 28ª ExpoTuc

Com entrada gratuita, o sertanejo marcou a feira agropecuária com show triunfal e movimentou as redes sociais com elogios dos fãs

O Liberal
fonte

Gusttavo Lima faz entrada histórica e agita o público (@tucuruinarede)

O cantor Gusttavo Lima se apresentou nesta sexta-feira na 28ª edição da ExpoTuc. Com entrada totalmente gratuita para o público, o show integrou a programação oficial da feira agropecuária. 

A chegada de Gusttavo Lima ao palco foi em grande estilo: o cantor desembarcou de um guindaste todo iluminado. A surpresa agitou o público e se tornou um dos momentos mais marcantes da noite.

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O relato foi feito durante entrevista ao podcast de André Piunti

Nas redes sociais, internautas vibraram com a performance. “Que show lindo, parabéns”, escreveu uma pessoa. “Melhor show da minha vida ❤️😍”, comentou outra. “Ninguém segura o talento desse homem 🔥🔥🔥 ele não só faz um show, ele entrega tudo!”, opinou outra internauta.

 

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