Gusttavo Lima surpreende público com entrada em guindaste iluminado na 28ª ExpoTuc

O cantor Gusttavo Lima se apresentou nesta sexta-feira na 28ª edição da ExpoTuc. Com entrada totalmente gratuita para o público, o show integrou a programação oficial da feira agropecuária.

A chegada de Gusttavo Lima ao palco foi em grande estilo: o cantor desembarcou de um guindaste todo iluminado. A surpresa agitou o público e se tornou um dos momentos mais marcantes da noite.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, internautas vibraram com a performance. “Que show lindo, parabéns”, escreveu uma pessoa. “Melhor show da minha vida ❤️😍”, comentou outra. “Ninguém segura o talento desse homem 🔥🔥🔥 ele não só faz um show, ele entrega tudo!”, opinou outra internauta.