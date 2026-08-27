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Belém terá nova edição dos Ensaios da Anitta em 2027

Cantora retorna a Belém no dia 9 de janeiro de 2027 no Mangueirão para nova edição do projeto de pré-Carnaval

Hannah Franco
fonte

Nova edição dos Ensaios da Anitta é confirmada em Belém (Wagner Santana/O Liberal)

Os Ensaios da Anitta estão de volta a Belém! A cantora vai realizar uma nova apresentação na capital paraense no dia 9 de janeiro de 2027, em mais uma edição do projeto de pré-Carnaval.

Segundo informações obtidas pelo O Liberal, o show terá o tradicional palco 360º, que será montado no estacionamento do Estádio do Mangueirão. As demais datas e cidades que receberão os Ensaios da Anitta na temporada de 2027 ainda serão divulgadas oficialmente.

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Cantora anunciou nesta quinta-feira (27) o tema da nova temporada, que ainda terá cidades e datas divulgadas

Esta será a segunda vez que os Ensaios da Anitta serão realizados em Belém. A primeira edição ocorreu em 10 de janeiro de 2026 e marcou a estreia do projeto na Região Norte.

Os Ensaios são uma série de shows de pré-Carnaval comandados pela cantora e realizados em diferentes cidades brasileiras. As apresentações funcionam como grandes festas itinerantes e costumam durar entre quatro e cinco horas.

O repertório mistura sucessos antigos e atuais da carreira de Anitta, hits internacionais em espanhol e clássicos do Carnaval e do axé.

Anitta revela tema dos Ensaios para 2027

Nesta quinta-feira (27), Anitta revelou o tema da nova temporada dos Ensaios para o Carnaval 2027. Batizada de “É Festa no Brasil!”, a edição vai celebrar festas e manifestações populares de diferentes regiões do país.

Entre as referências apresentadas pela cantora está o Arrastão do Pavulagem, uma das manifestações culturais mais tradicionais de Belém. Imagens do cortejo paraense também aparecem no material de divulgação do novo conceito.

Como foi o primeiro Ensaio da Anitta em Belém?

A primeira apresentação dos Ensaios da Anitta em Belém aconteceu em 10 de janeiro de 2026. O evento marcou a abertura oficial da turnê de pré-Carnaval da cantora e sua primeira passagem com o projeto pela Região Norte.

Na ocasião, Anitta apresentou o tema “Cosmos” e usou um figurino inspirado em seu signo, Áries.

O show também contou com participações especiais de artistas paraenses. Gaby Amarantos, Viviane Batidão e MC Danny dividiram o palco com a cantora durante a apresentação.

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