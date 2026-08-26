'Homem-Aranha' supera 'Vingadores' e vira a maior bilheteria live-action do Brasil

O filme Homem-Aranha: Um Novo Dia superou "Vingadores: Ultimato" e se tornou o live-action de maior bilheteria na história do Brasil. O longa, estrelado por Tom Holland, arrecadou mais de R$ 344 milhões e atraiu mais de 15 milhões de espectadores aos cinemas, conforme dados do Filme B.

Esta marca faz da produção a maior bilheteria da Sony Pictures no País. Anteriormente, "Vingadores: Ultimato", lançado em 2019, detinha o recorde com mais de R$ 338 milhões arrecadados no mercado brasileiro.

"Um Novo Dia" já havia estabelecido outro feito notável no país, registrando a maior abertura da história do cinema nacional, reforçando seu impacto no público.

"Divertida Mente 2" Lidera Arrecadação Geral

Apesar de seu novo recorde entre os filmes live-action, Homem-Aranha: Um Novo Dia não ocupa o topo da lista de maior bilheteria geral no Brasil em termos de renda. O primeiro lugar pertence à animação "Divertida Mente 2", da Disney e Pixar.

A produção animada ultrapassou R$ 440 milhões e levou mais de 22 milhões de espectadores às salas de cinema. Dados da Ancine apontam R$ 442,1 milhões em renda para "Divertida Mente 2".

Desempenho Internacional e Elenco

No cenário internacional, Homem-Aranha: Um Novo Dia também apresenta números expressivos. O filme acumula US$ 2,22 bilhões (equivalente a cerca de R$ 11,43 bilhões na cotação atual) em bilheteria mundial.

Esta arrecadação garantiu à produção um lugar na lista das maiores da história do cinema global. O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton e tem Tom Holland como Peter Parker.

O elenco inclui também Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink, Michael Mando e Tramell Tillman. A trama de "Um Novo Dia" mostra Peter isolado e com sua identidade esquecida.

Ele se dedica ao combate ao crime, enquanto enfrenta uma transformação física e uma nova ameaça na cidade de Nova York.