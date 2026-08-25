Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Causa da morte de Dolly Parton é revelada; saiba qual

Cantora country de 80 anos estava internada havia quatro dias em hospital de Nashville, nos Estados Unidos

O Liberal com informações da AE
fonte

Morte foi anunciada pelo sobrinho Bryan Seaver nas redes sociais da artista (Reprodução/ Redes sociais)

Dolly Parton morreu aos 80 anos nesta terça-feira (25), após enfrentar uma “breve batalha contra o câncer”, segundo informações divulgadas pelos representantes da cantora à revista People. O tipo de câncer não foi informado.

“Depois de enfrentar bravamente uma breve batalha contra o câncer, Dolly deixou sua vida terrena hoje, no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, cercada por pessoas que amava”, informou o comunicado divulgado pela publicação.

VEJA MAIS

image Dolly Parton, ícone da música country, morre aos 80 anos
Família confirmou a morte da cantora nesta terça-feira (25); causa não foi divulgada

image Dolly Parton foi internada quatro dias antes de morrer, diz site
Cantora de 80 anos foi hospitalizada em Nashville na sexta-feira (21) e, segundo o TMZ, enfrentava problemas renais e no sistema autoimune

A morte da cantora foi anunciada pelo sobrinho, Bryan Seaver, em um vídeo publicado nas redes sociais. Dolly estava internada desde sexta-feira (21), no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, em Nashville, nos Estados Unidos.

Segundo informações da People, além do câncer, a artista enfrentava problemas renais e doenças autoimunes. Ela morreu quatro dias após ser hospitalizada.

Carreira de Dolly Parton

Considerada um dos grandes nomes da música country, Dolly Parton construiu uma carreira de décadas e se tornou conhecida mundialmente por sucessos como Jolene, Coat of Many Colors e I Will Always Love You.

Ao longo da trajetória, a cantora escreveu centenas de músicas, vendeu mais de 100 milhões de cópias e ultrapassou a marca de 1 bilhão de reproduções em plataformas digitais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dolly Parton

morte

causa
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROCK

Renato e Seus Blue Caps traz turnê de sucessos históricos a Belém

Prestes a subir ao palco do Teatro Margarida Schivasappa, o grupo liderado por Cid Chaves revive seis décadas de clássicos que moldaram o rock nacional

29.08.26 9h00

COMEÇA HOJE!

Feira Pan-Amazônica dedica primeiro sábado às histórias e obras de Nazaré Pereira e Jabutigão

Homenagens incluem perfil biográfico da cantora acreana, novo livro de escritor e apresentações musicais e literárias

29.08.26 8h16

MAMÃE

Maju Coutinho cita Caetano Veloso e Gilberto Gil ao anunciar gravidez do primeiro filho

Apresentadora do Fantástico espera um menino, fruto do casamento com Agostinho Paulo Moura

28.08.26 11h22

SURPRESA

Gusttavo Lima surpreende público com entrada em guindaste iluminado na 28ª ExpoTuc

Com entrada gratuita, o sertanejo marcou a feira agropecuária com show triunfal e movimentou as redes sociais com elogios dos fãs

28.08.26 9h28

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Lembra dela? Veja como está Thalía, de 'Maria do Bairro', hoje aos 55 anos

Estrela de novelas como “Maria Mercedes”, “Marimar” e “Maria do Bairro” deixou os folhetins e hoje se dedica à música e à família

27.08.26 22h39

HERANÇA NO PARÀ

Filho de Tarcísio Meira e Glória Menezes herda fazenda de 100 milhões de metros quadrados no Pará

O pai de Tarcísio Filho comprou a propriedade na década de 1970

25.08.26 18h20

MAMÃE

Maju Coutinho cita Caetano Veloso e Gilberto Gil ao anunciar gravidez do primeiro filho

Apresentadora do Fantástico espera um menino, fruto do casamento com Agostinho Paulo Moura

28.08.26 11h22

COMEÇA HOJE!

Feira Pan-Amazônica dedica primeiro sábado às histórias e obras de Nazaré Pereira e Jabutigão

Homenagens incluem perfil biográfico da cantora acreana, novo livro de escritor e apresentações musicais e literárias

29.08.26 8h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda