Causa da morte de Dolly Parton é revelada; saiba qual
Cantora country de 80 anos estava internada havia quatro dias em hospital de Nashville, nos Estados Unidos
Dolly Parton morreu aos 80 anos nesta terça-feira (25), após enfrentar uma “breve batalha contra o câncer”, segundo informações divulgadas pelos representantes da cantora à revista People. O tipo de câncer não foi informado.
“Depois de enfrentar bravamente uma breve batalha contra o câncer, Dolly deixou sua vida terrena hoje, no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, cercada por pessoas que amava”, informou o comunicado divulgado pela publicação.
VEJA MAIS
A morte da cantora foi anunciada pelo sobrinho, Bryan Seaver, em um vídeo publicado nas redes sociais. Dolly estava internada desde sexta-feira (21), no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, em Nashville, nos Estados Unidos.
Segundo informações da People, além do câncer, a artista enfrentava problemas renais e doenças autoimunes. Ela morreu quatro dias após ser hospitalizada.
Carreira de Dolly Parton
Considerada um dos grandes nomes da música country, Dolly Parton construiu uma carreira de décadas e se tornou conhecida mundialmente por sucessos como Jolene, Coat of Many Colors e I Will Always Love You.
Ao longo da trajetória, a cantora escreveu centenas de músicas, vendeu mais de 100 milhões de cópias e ultrapassou a marca de 1 bilhão de reproduções em plataformas digitais.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA