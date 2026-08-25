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Dolly Parton foi internada quatro dias antes de morrer, diz site

Cantora de 80 anos foi hospitalizada em Nashville na sexta-feira (21) e, segundo o TMZ, enfrentava problemas renais e no sistema autoimune

O Liberal com informações da AE
fonte

Dolly Parton foi internada quatro dias antes de morrer, diz site (Reprodução)

Dolly Parton estava internada havia quatro dias quando morreu, nesta terça-feira (25), aos 80 anos, segundo informações divulgadas pelo site americano TMZ. A cantora estava no Vanderbilt University Medical Center, em Nashville, nos Estados Unidos.

A artista foi hospitalizada na manhã da última sexta-feira (21). De acordo com fontes ouvidas pelo TMZ, Dolly enfrentava problemas renais e no sistema autoimune.

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Familiares e pessoas próximas teriam sido informados sobre a internação na semana passada e começaram a viajar para Nashville para acompanhá-la. Apesar da preocupação, a expectativa inicial era de que a cantora apresentasse melhora e pudesse voltar para casa, como já havia ocorrido em outras ocasiões.

Dolly Parton falou sobre saúde antes de morrer

Quatro dias antes da morte, Dolly Parton comentou sobre seu estado de saúde em uma declaração publicada pela revista People. Na ocasião, a cantora afirmou que ainda estava se recuperando, mas continuava envolvida em projetos que pretendia concluir.

A artista, uma das principais representantes da música country, morreu aos 80 anos após décadas de carreira.

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