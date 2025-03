'Vazio no coração', diz Dolly Parton sobre morte do marido

Dolly Parton quebrou o silêncio sobre a morte de Carl Thomas Dean. Aos 82 anos, ele morreu no dia 3 de março. Os dois passaram 60 anos juntos.

"Estou melhor do que pensei que estaria", afirmou ao Knox News.

A cantora, que não revelou a causa da morte do marido, contou que o parceiro passou por momentos difíceis e sofreu muito antes de morrer.

"Estou em paz porque ele está em paz, mas isso não me impede de sentir saudade e amá-lo. É um vazio no meu coração, sabe, mas vamos preenchê-lo com coisas boas, e ele sempre estará comigo."

Apesar de ter sido casado com um grande nome da música, Carl Thomas Dean era conhecido por viver longe dos holofotes e não acompanhar a mulher na maioria dos eventos.

"Ele ama música, mas não tem o menor interesse em estar nela", explicou Dolly, em 2024, no podcast Dumb Blonde.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais