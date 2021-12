Mãe biológica de Josué é atacada após Sarah Poncio perder a guarda

A mãe biológica de Josué, Myllena, está sofrendo ataques nas redes sociais após pedir para Sarah Poncio devolver a guarda do filho. O garotinho, que estava morando com a influencer na mansão da família há mais de um ano, teve que voltar para a casa de Myllena. As informações são do Metrópoles.

Depois que vários sites noticiaram que o filho adotivo de Sarah teria que ser devolvido, muitos fãs deixaram mensagens no perfil da mãe biológica do menino. Eles pediram para ela fazer um acordo com a família Poncio.

“Faz um acordo com a Sarah, não tira ele de lá não, poxa, que situação triste. Pensa no teu filho”, disse um. “Eu sou adotado e sei o quanto minha mãe adotiva sofreria se a biológica decidisse me ter novamente. É sério, você está super errada”, apontou outro.

Segundo informações de um perfil do Instagram, que acompanha os bastidores da família, a mãe biológica da criança alegou estar mal psicologicamente e pediu na Justiça que o seu filho volte para casa. Ela acabou recebendo a guarda concedida por um juiz.

Com o nome de registro Oseias, Josué foi adotado, mas não na Justiça, após o casal Poncio descobrir a história de uma família necessitada através da babá. Eles quiseram cuidar do menino, que passou a morar na mansão desde então.