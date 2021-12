Entenda o porquê da família Poncio não poder ficar com a guarda de Josué

O anúncio de que Josué, a criança que seria adotada por Sarah Poncio e o ex-companheiro dela, Jonathan, retornaria ao convívio da mãe biológica, após dois anos com a família adotiva é um assunto que tem dividido opiniões nas redes sociais, nesta quinta-feira (9). Mas, você consegue entender os transmites legais que levarão a criança para longe da influencer?

Segundo o advogado Rafael Gonçalves, antes de adotar, é necessário que os interessados busquem a destituição do poder familiar dos pais biológicos, ou seja, tenham a autorização deles. Ele explica que, perante a Justiça, mesmo quando acontece isso, os pais biológicos, se quiserem, podem entrar com ação rescisória para questionar essa retirada do poder familiar dos filhos.

“Dos aspectos jurídicos, acredito que a Sarah e o ex-companheiro não finalizaram a adoção, porque além do processo ser demorado, desgastante e inseguro, ele valoriza a reinserção da criança na família biológica, e aí que tá o problema: a mãe biológica se arrependeu, recorreu, e deve ter conseguido alguma decisão judicial. É justo? A meu ver, NÃO!”, disse o advogado, em um post.

Rafael garante que ao menos foi levado em consideração o que seria de “melhor interesse” para Josué, ou seja, quem poderia criar o menino nas melhores condições financeiras e com uma base familiar harmônica. Na opinião do jurista, esse vai-e-vem pode abalar o psicológico do menino, que já estava acostumado com os irmãos e os familiares.

“Agora, resta torcer para que ainda haja recurso, e que eles ganhem. Não estou contra a mãe biológica, mas a favor da criança, que enfrentará uma nova adaptação, pelo arrependimento posterior”, conclui.