Sarah Poncio quebra o silêncio e fala sobre guarda de Josué: 'Serei eternamente sua mãe'

Sarah Poncio utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (9) para quebrar o silêncio e se despedir do pequeno Josué, criança de três anos que estava em processo de adoção por ela, e retornará à mãe biológica. Emocionada, a influencer disse que não consegue se “visualizar antes dos filhos” e que eles sempre farão parte da “sua alma”. Ela também é mãe de João e José, respectivamente, de três e quatro anos.

Em um texto emotivo, Sarah disse ter se tornado mãe novamente ao encontrar Josué e que dividiu com a criança os seus sentimentos mais sinceros. A ruiva acrescentou que jamais deixará que a distância a afaste do menino e que o amor que sente por ele é “incessante, inalterável e infinito”.

“Não importa o que digam, eu serei eternamente sua mãe. Eu cuidei dele com zelo, nutri com afago e vivi sua vida em cada célula do meu corpo. Hoje, me sinto perdida. As imagens parecem borradas e as palavras só barulhos. Eu perdi um filho. Me foi tirado meu filho! Estou quebrada por dentro, como se minha casa tivesse sido invadida e meu lar, que sempre me proporcionou segurança, tivesse sido violado”, escreveu na publicação.

“A separação de uma família com o seu bebê é um ferimento que pode jamais ser curado”, diz assessoria

Em nota enviada ao Splash, do UOL, a assessoria de Sarah explicou que o pedido da mãe biológica de Josué, ao solicitar a guarda da criança, fez com que o processo de adoção fosse interrompido. Desta forma, não havia nada que a família da influenciadora pudesse fazer além de respeitar a decisão da Justiça.

“A decisão de adotar Josué foi baseada na esperança de resgatar uma criança em situação de vulnerabilidade social, provendo um lar adequado, repleto de amor e carinho. Todo o processo correu com o respaldo da lei, além de aprovação e bem entendimento de ambas as partes. Dito isso, Josué se tornou uma parte essencial da realidade de Sarah, ele se tornou, de fato, um filho”, diz um trecho do documento.

“O amor de mãe é um sentimento inexplicável e capaz de fazer tudo pelos pequenos. A separação de uma família com o seu bebê é um ferimento que pode jamais ser curado. Sarah agradece as mensagens de apoio e orações feitas através das redes sociais. Seguimos desejando tudo de melhor para o Josué, que sempre terá seu espaço no lar da família Poncio”, conclui.