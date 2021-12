Criança adotada pela família Pôncio voltará a morar com a mãe biológica

A criança que estava em processo de adoção pelo casal Jonathan Couto e Sarah Poncio, o pequeno Josué, vai voltar à mãe biológica. Quem revelou a informação foi um perfil nas redes sociais que cobre os bastidores da família. A notícia foi confirmada pelo influenciador Saulo Pôncio que na manhã desta quinta-feira (9), fez um post sugestivo em seu perfil. "Fim", escreveu ele que compartilhou uma carinha triste e um coração partido.

De acordo com as fontes da publicação, a mãe biológica da criança alegou estar mal psicologicamente e pediu na Justiça quer o seu filho volte para casa. Ela acabou recebendo a guarda concedida por um juiz. Com o nome de registro Oseias, o pequeno foi "adotado" no início do ano passado pelo casal, após descobrirem da história de uma família necessitada através da babá. Ele foi levado para a mansão dos Pôncio onde morava desde então.