Madonna teria sido reanimada com injeção usada para overdose

Madonna teria sido reanimada por uma assistente com uma injeção de Narcan, tratamento de emergência usado para casos de overdose ou choque séptico agudo, após ser encontrada desacordada, na sua residência em Nova York, nos Estados Unidos. As informações foram divulgadas pelo site norte-americano Radar Online.

Após a ação, Madonna foi levada para um hospital, onde foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo [UTI], sendo entubada, por causa de uma infecção bacteriana grave.

O site estadunidense informou que Narcan costuma estar nos kits de primeiros socorros de ricos e famosos, pois é utilizado para ajudar aumentar a pressão arterial, em suspeitas de choque séptico, que pode ser o caso de Madonna. A equipe da diva pop não se pronunciou sobre o assunto.

A cantora teve alta hospitalar no dia 29 de junho, para seguir com o tratamento em casa, de acordo com informações da CNN. Apesar de terem divulgado a informação, o empresário da artista ainda não confirmou sua saída do hospital.

Ela foi internada, em estado grave, com um quadro infeccioso. Devido o problema de saúde, Madonna cancelou a nova turnê, que estava marcada para começar no dia 15 de julho. Segundo o empresário da popstar, Guy Oseary, Madonna está melhorando, mas ainda necessita de cuidados médicos.