Após receber alta, Madonna ainda pode demorar meses para se recuperar completamente

Madonna recebeu autorização médica para deixar o hospital na última quinta-feira (28) e já está em casa. No entanto, a cantora, que chegou a ficar intubada na UTI, ainda não está com a saúde 100%. Segundo seus amigos próximos, ela ainda pode levar meses para se recuperar completamente.

De acordo com Katie Hind do portal Daily Mail, apesar da melhora, a rainha do pop ainda está com receio de enfrentar uma infecção generalizada. "Madonna está se sentindo melhor, mas em meio ao medo de uma sepse, seus amigos dizem que pode levar meses para ela se recuperar", disse.

Segundo a fonte do portal, a família já se preparava para o pior. "Por um breve momento houve uma preocupação real. Foi a espera até que os médicos descobrissem o que estava causando o problema. Mas assim que o identificaram, ficamos seguros de que o tratamento funcionaria. Nos últimos dias, ninguém sabia realmente o que isso isso iria virar, e sua família estava se preparando para o pior", revelou um amigo próximo da cantora.

Com a saúde comprometida, Madonna teve sua turnê reagendada e adiada imediatamente. "Mesmo que ela se recuperasse rapidamente, ela ficaria muito atrasada em sua agenda de ensaios e ninguém quer pressioná-la", concluiu a fonte.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)