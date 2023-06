Madonna recebe alta de hospital após internação em UTI, diz jornal

Madonna recebeu alta do hospital após ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com uma infecção grave. Agora, a cantora está se recuperando em casa. A informação foi confirmada pela CNN nesta quinta-feira (29), mas o empresário da artista ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Segundo o site, Madonna foi levada para a sua residência, situada em Nova Iorque, por uma ambulância particular. “Ela está limpa”, disse uma fonte ao jornal.

A internação da cantora fez com que ela precisasse adiar a turnê Celebration, que começaria no próximo mês, no dia 15.

“Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows reprogramados”, disse o empresário da artista, Guy Oseary em um comunicado publicado nas redes sociais no último sábado (24).