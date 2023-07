Amigos afirmam que Madonna irá demorar meses para se recuperar: 'muito doente para sair da cama'

Mesmo após alta hospitalar, alguns amigos continuam preocupados com a saúde de Madonna, 64 anos. Uma fonte afirmou ao Daily Mail, que pessoas próximas à cantora temem que sua recuperação dure meses.

"Por um curto período, houve uma preocupação real. Foi a espera até que os médicos descobrissem o que estava causando o problema. Mas assim que o identificaram, ficamos tranquilos de que o tratamento funcionaria", reforçou.

Além disso, um membro da família disse que a morte de Madonna era temida. "Nos últimos dias, ninguém sabia realmente em que direção isso iria virar, e sua família estava se preparando para o pior", contou.

Ainda segundo o Daily Mail, o empresário da cantora, Guy Oseary, fez uma videochamada no domingo (25), desmentindo boatos de que ela teria morrido.

Já o The New York Post, informou que Madonna está vomitando incontrolavelmente desde que recebeu alta do hospital, informou o site estadunidense. "A infecção continua causando estragos em seu corpo", informou o TMZ ao apurar com pessoas próximas à artista

Ela continua "muito doente para sair da cama" de seu apartamento em Nova York, completou a divulgação.