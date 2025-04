Lumena comenta sobre criar conteúdo adulto: 'Não anula as minhas três pós-graduações'

Lumena Aleluia, de 33 anos, além de ex-participante do Big Brother Brasil 21, também é psicóloga. Com um vasto currículo acadêmico, ela diz não ver nenhum impedimento em explorar a sua própria sensualidade com a trajetória profissional que construiu até aqui. Com três pós-graduações, um mestrado e a carreira sólida na Psicologia, Lumena se mostra aberta à possibilidade de criar conteúdo adulto.

Em entrevista ao portal Quem, a ex-BBB revelou que gosta de fazer fotos sensuais e disse:

"Tenho mestrado, pós-especialização, graduação, intercâmbio internacional… Só falo três línguas! (risos) Mas isso não anula minha experiência de me libertar. Não é sobre isso, é sobre o equilíbrio".

Lumena, ex-BBB 21, em fotos sensuais (Reprodução / Instagram @lumena.aleluia)

Lumena enfrentou diversas críticas durante a sua participação no BBB 21, assim como no programa "De Férias com o Ex Diretoria". Alguns comentários de cunho moralista não abalaram a psicóloga, que tinha uma postura liberal e mente-aberta. "Cafona, povo cafona, críticas cafonas. A gente está em 2025, um momento que a gente fala de empoderamento, de liberdade. Mas tudo com a cafona. Então eu prefiro brincar e levar para o palco", rebateu Lumena.

Apesar de demonstrar uma confiança beirando o inabalável, o processo de aceitação continua sendo longo, principalmente em relação ao entendimento como uma mulher negra. "O processo é todo um desafio, porque passa pela estética, pela tomada de consciência, de posicionamento político. É um combo. Eu sigo ainda me descobrindo. A gente se descobre todos os dias, como ser humano, como mulher, como mulher negra. É um processo de apoio sempre na minha jornada", completou Lumena.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)