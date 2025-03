Conheça atletas que buscam renda extra em plataforma de conteúdo adulto para financiar a carreira

O Dia do Esportista é comemorado no Brasil nesta quarta-feira (19/03), em que, apesar de ser uma data de celebração, alguns atletas precisam buscar dinheiro em outros ramos, como é o caso da criação de conteúdo adulto em algumas plataformas +18. Essa é a realidade de quem precisa se reinventar para continuar financiando a própria carreira no esporte.

A falta de retorno financeiro é um desafio enfrentado por uma parte significativa dos esportistas brasileiros, enquanto a minoria pode desfrutar de uma conta bancária recheada por conta de contratos milionários de patrocínio e publicidade.

Na tentativa de enfrentar a falta de dinheiro, uma das opções é criar conteúdo para a rede social Privacy, como aconteceu com o ciclista profissional, Igor Nova, em que sonhava em participar das Olimpíadas.

Igor entrou no ramo do entretenimento adulto para poder financiar os seus treinos e poder compras os equipamentos necessários, mas agora pensa em focar na carreira alternativa.

“Hoje, não me planejo pensando em sobrevivência, mas sim em como posso crescer cada vez mais. A Privacy tem sido um caminho fantástico para quem quer se reinventar e compartilhar o que sabe”, contou o ciclista.

Além dele, a jogadora de futsal, Marcela Soares, também entrou para o universo do conteúdo adulto, mas não abandonou a carreira de atleta, que contou sobre sua experiência: “A Privacy me ajudou a ter independência financeira, algo que o futsal feminino não oferecia. Além disso, fui a primeira atleta de futsal a criar conteúdo mais íntimo, o que me trouxe reconhecimento. Consegui realizar sonhos, comprar bens materiais e fazer viagens”.

O espaço é tão democrático que até atletas que já se aposentaram também podem utilizar a plataforma para ganhar dinheiro. É o caso do ex-jogador de vôlei, Ale Siewert, que criou um perfil para ter renda fixa, já que não tem uma recebe aposentadoria.

“Consegui levar a profissão de jogador e educador físico junto à produção de conteúdo. Após aprender e aperfeiçoar a maneira de trabalhar, vi que poderia viver só com isso, com mais qualidade de vida e liberdade financeira. Hoje, tenho a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo, com apenas internet e um celular”, compartilha Ale.

