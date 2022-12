Luísa Sonza desabafa após receber ataque de ódio no Twitter: 'Vontade de morrer'

A cantora Luísa Sonza preocupou seus fãs após lançar seu novo single, "Mamacita”, ao lado do cantor Xamã, e receber inúmeros comentários negativos dos seus seguidores. Em um desabafo no Twitter, feito na quarta-feira (21), ela disse ter "vontade de morrer" só de ler certas declarações na rede social.

"Como pode eu entrar no Twitter, ver os comentários e ter a imediata vontade de morrer, parabéns pelo talento de vocês galera :)", escreveu ela, deixando alguns seguidores preocupados. "Espero que logo você encontre alívio. Esse sentimento passa. Te amo, se cuida!! estamos aqui com você, sempre", comentou uma fã. "Eu te amo tanto minha princesa, foca nisso, foca no amor dos seus fãs, deixa essas pessoas infelizes pra lá, são pessoas frustradas que precisam ofender pra se sentir bem", pontuou outra. Veja:

No entanto, mesmo com o desabafo, vários internautas continuaram debochando da cantora e fazendo críticas a sua nova música. "Luisa, queria saber a sua opinião sobre a lei áurea", disse um. "Se vc ficou assim, imagina como ficou a moça quando você foi racista com ela", escreveu outra. "A Luisa Sonza consegue lançar uma musica ruim atras da outra hein, só rajada", destacou um.

Luísa Sonza e Xamã lançaram a parceria "Mama.cita (Hasta La Vista) na quarta-feira (21), com um clipe cheio de pegação e letra com teor sexual, o que deixou alguns internautas frustrados.

Confira o clipe da nova música da Luísa Sonza

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)