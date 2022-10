Luísa Sonza se pronuncia na web e pede desculpa após caso de ‘racismo estrutural’; vídeo

Após algumas semanas que veio à público o processo judicial de racismo, Luiza Sonza pediu desculpas pelo ocorrido. A artista reconheceu o erro, por ter confundido uma cliente negra com uma funcionária de pousada. A retratação ocorreu nesta quarta-feira (05).

Sonza afirma que entende o erro e que não foi sua intenção. “Acerca dos fatos narrados no processo, que ocorreram no dia 22/09/2018, no Restaurante da Pousada Zé Maria, eu reconheço que a maneira com que me dirigi a Sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção”, inicia.

A cantora continua a nota direcionando as desculpas a todas as pessoas que se ofenderam. “Nesse contexto, venho a público pedir desculpas, não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural. Venho também registrar que, na publicação do dia 07/09/2020, não quis me referir à Sra. Isabel como mentirosa, como também a minha assessoria não teve tal intenção na publicação do dia 18/09/2020”, completa Luísa.

Sonza informou, ainda, que o documento foi elaborado de comum acordo com a Isabel. “As referidas publicações foram em defesa às informações que eram divulgadas pela mídia de forma distorcida dos fatos narrados no processo. Para que não haja qualquer dúvida, pontuo que as publicações não se referiam à pessoa da Sra. Isabel, que em nenhum momento quis notoriedade. Ainda, considerando que o racismo estrutural impacta o psicológico de um indivíduo, entendo como importante esse passo para que haja a conscientização e reflexão não só minha, como da sociedade. Por fim, ratificando o que foi exposto acima, reitero meu pedido de desculpas à Sra. Isabel”.

