Internautas apontam que Whindersson Nunes vive affair com ex-namorada de Vitão

Whindersson Nunes se tornou um dos assuntos mais comentados na web após ser fotografado ao lado da ex-namorada de Vitão, a influencer Thailyse Pivato. Desde a última terça-feira (27), internautas levantaram vários rumores sobre o humorista estar namorando com a blogueira. Tudo aconteceu após viralizar uma foto que Thailyse postou dos dois, com uma legenda se declarando a Whindersson.

VEJA MAIS

O que mais chamou atenção dos internautas é Thailyse ser ex de Vitão, com quem a cantora Luísa Sonza, ex de Whindersson, teve um romance após o fim do casamento com o humorista. Na postagem do storie do Instagram, ela escreveu: “Amo viver a vida com você”. Confira:

No entanto, nesta quinta-feira (29), o comediante negou o affair. Pelas redes sociais, Whindersson respondeu a um fã e disse que Thailyse é apenas uma amiga. O internauta perguntou se ele estava namorando e Whind negou: “Gente, a Thaylise Pivato é minha amiga. E tenham certeza que no dia que eu namorar de novo, vocês vão demorar um pouco a saber, mas não! Não estou”, escreveu ele.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)