'Peça desculpas': Chris Flores fala sobre caso de racismo envolvendo Luísa Sonza

Nesta terça-feira (27), durante o programa Fofocalizando, Chris Flores mandou um recado a Luísa Sonza sobre racismo estrutural e a importância da cantora em reconhecer os erros. “Eu sei que muitas vezes pode ser agressivo, mas não é. Não é agressivo, é a realidade. É que se olhar no espelho, às vezes, para a gente, não é tão simples. Eu sei que é difícil a gente reconhecer, mas o racismo está dentro de cada um de nós, porque nós crescemos aprendendo coisas erradas.", pontuou a apresentadora.

Além disso, Chris Flores explicou o contexto histórico do racismo no Brasil e como isso ainda reverbera nos dias atuais. "“Todos nós aprendemos errado porque a gente vem de uma sociedade que, desde o início do nosso país, lá no comecinho, quando nem era país ainda, era colônia, a gente achava que preto era mercadoria. O preto era tratado como mercadoria, como coisa, como animal". Confira o depoimento completo:

"[...] Para algumas pessoas é mais rápido, para outras menos, mas a gente tem que andar junto como sociedade, entender que é um problema, uma ferida que a gente tem e que ainda está aberta. A gente não pode só crucificar as pessoas. A gente tem que aprender, a gente tem que ensinar, e a gente tem que se desculpar e pedir desculpas, para a gente poder avançar como sociedade”, explicou Chris Flores.

A apresentadora concluiu afirmando que não estava falando em tom agressivo e nem para machucar a cantora, já que também estava em processo de aprendizagem. "Estou falando para todo mundo, não estou falando só para a Luísa, não. Estou falando para a nossa sociedade como um todo. Porque quando a gente olha para uma pessoa e acha que ela está nos servindo, e a pessoa é preta, tem o racismo estrutural, a gente precisa entender isso”, finalizou. Com informações do portal Metrópoles.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)