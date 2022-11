Whindersson Nunes comenta foto que aparece ao lado de Luísa Sonza: 'Tropa do romântico'

O humorista Whindersson Nunes chamou a atenção dos internautas, no último domingo (27), ao comentar uma publicação que aparece ao lado de Luísa Sonza, sua ex-mulher. A postagem, que faz parte da divulgação do novo projeto musical do trapper Wiu, intitulado "Manual de como amar errado", deixou vários fãs do ex-casal intrigados.

Usando casais que tiveram um término marcante para divulgar o novo álbum, Wiu compartilhou uma foto antiga de Luísa Sonza e Whindersson, e acrescentou a legenda: "Manual de como dar errado". Nos comentários, o comediante escreveu "Tropa do romântico", acompanhado de um emoji de coração partido, veja:

Apesar do comentário inofensivo, vários internautas lembraram da amizade entre Whindersson e Wiu, e especularam se a fala seria uma forma de fazer o novo disco do amigo ganhar mais holofote. Além de Luísa Sonza e o ex, o Instagram do trapper ainda conta com fotos de Bruna Marquezine e Neymar, Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Brad Pitt e Angelina Jolie e Gisele e Tom Brady.

Casamento polêmico

Luísa Sonza e Whindersson Nunes começaram a namorar em 2016 e subiram no altar em 2018. O romance foi marcado por polêmicas envolvendo uma suposta traição da cantora com Vitão, algo já negado por ambos os lados, e muitos ataques direcionados à autora de "Penhasco".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)