Luciano Szafir exibe bolsa de colostomia em passarela do São Paulo Fashion Week

O ator e apresentador Luciano Szafir viveu um dos momentos mais emocionantes de sua carreira ao desfilar no São Paulo Fashion Week. Na noite da última quinta-feira (18), ele surpreendeu toda a plateia ao exibir sua bolsa de colostomia enquanto caminhava pela passarela de um dos mais importantes eventos de moda do país.

“Hoje é um dia muito feliz para mim! Desfilar na São Paulo Fashion Week e conscientizar as pessoas sobre a importância do uso de uma bolsa de estomia foram as minhas metas realizadas no dia. Há muito tempo que eu já planejava isso e esta surpresa no desfile foi pensada em todos os detalhes”, escreveu em seu Instagram.

Depois, deixou um recado especial aos fãs: "A mensagem que eu quero passar a todos é que a estomia não define ninguém! Sejamos felizes como somos, vamos aceitar os outros como são e agradecer às oportunidades que a vida nos traz!", afirma.

Szafir precisou ser submetido a uma cirurgia de colostomia em julho, após passar por complicações no tratamento contra Covid-19, quando ficou mais de um mês internado.