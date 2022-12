Luciano Huck se desculpa por questão sobre George Floyd no Domingão: 'Errei'

O apresentador Luciano Huck (51) usou sua conta do Twitter para se desculpar publicamente após ter sido criticado por uma pergunta feita no quadro “Quem Quer Ser Um Milionário”, em seu programa “Domingão”, da TV Globo, no último domingo (4).

A pergunta em questão fazia referência ao assassinato do estadunidense George Floyd, morto brutalmente em 2020 pela polícia, dando início a uma onda de protestos nos Estados Unidos, que ficou conhecida como “Black Lives Matter”.

A pergunta pedia para que o competidor dissesse qual teria sido a última frase dita por George Floyd antes de morrer, enquanto um policial o asfixiava apertando o joelho contra a sua garganta. A resposta era: “I can’t breath” (eu não consigo respirar). A frase em questão estampou diversos cartazes e foi utilizada pelos manifestantes, com o objetivo de lembrar o sofrimento de Floyd durante a ação policial que resultou na sua morte.

Imediatamente os internautas repercutiram a escolha da questão, criticando a produção e o apresentador do programa. Entre os críticos, o advogado Thiago Amparo publicou uma mensagem diretamente para Luciano, que respondeu na rede social. Veja o que disse o advogado:

Em sua resposta, Luciano reconheceu o erro e afirmou que está cada vez mais consciente do quanto deve evoluir em seu “letramento antirracista”. Confira:

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)