Viúva de Guilherme de Pádua denuncia ameaça de morte com 'tiro na testa'

A viúva de Guilherme de Pádua, assassino condenado por matar Daniella Perez, Juliana Lacerda, registrou um boletim de ocorrência após receber ameaças diversas de morte de um número privado. A denúncia foi feita na Polícia Civil de Minas Gerais, na segunda-feira (05), a quase um mês da morte do ex-marido.

Segundo o Splash, do Uol, nos documentos da denúncia Juliana relata que "pessoas desconhecidas e de paradeiro incerto vêm constantemente ligando de número privado e fazendo ameaças diversas". Já uma pessoa próxima da família, que não teve a identidade revelada, alegou que um hacker está intimidando a viúva, alegando que, após a morte de Guilherme, ela será responsável por pagar pelo crime do assassino. "Que ele vai infernizar a vida dela. Que a qualquer momento ele vai dar um tiro na testa", disse ele.

A fonte ainda revelou que Juliana teria ficado internada no hospital psiquiátrico André Luiz, em Belo Horizonte, por dois dias após a morte do marido, pois "estava se machucando". "Não com a intenção de tirar a própria vida, mas a gente nunca sabe", completou a fonte.

Relembre o assassinato

Daniella Perez, filha de Gloria Perez, foi assassinada no dia 28 de dezembro de 1992 pelo então ator, Guilherme de Pádua, e a cúmplice, Paula Thomaz. Na época, a atriz tinha 22 anos e estava no auge da carreira estrelando a novela "De Corpo e Alma".

(Estagiária Paula Figueireod, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)