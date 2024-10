Lucas Buda revela acordo financeiro feito com Camila Moura após divórcio; saiba qual

Lucas Buda quebrou o silêncio e contou qual o acordo financeiro feito com Camila Moura após o divórcio. A professora de história decidiu oficializar a separação quando o capoeirista ainda participava do BBB24. Tudo aconteceu depois do participante do reality show flertar com Giovanna Pitel.

VEJA MAIS

As declarações do ex-brother, que estava com Camila há 15 anos, foram dadas no podcast De Hoje a Oito. De acordo com o professor, os dois não precisaram fazer acordo judicial ou partir para processo. "Sentamos como dois adultos se divorciando e fizemos um acordo. Acordamos quem ia pagar o quê. Esse apartamento que estou é o que nós morávamos e eu fiquei aqui. Ela foi morar em São Paulo e fizemos um acordo, eu pago a parte dela do apartamento”, disse.

Buda também deu detalhes sobre a guarda dos dois cachorros que tinha com Camila. “Eles ficaram na casa da mãe da Camila. Quando eu estou no Rio, ficam comigo, e quando ela está, ficam com ela”, explicou.

Veja a entrevista: