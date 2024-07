Lucas Buda e Camila Moura podem se reencontrar em 'A Fazenda'

O Ex-BBB Lucas Buda e sua ex-esposa, Camila Moura, poderão em breve dividir um confinamento em A Fazenda, da TV Record. O diretor do reality, Rodrigo Careli, revelou que tem a intenção de colocar os dois no programa e que Camila Moura já teria uma vaga garantida para a sede da Fazenda. A informação é do jornalista Léo Dias.

VEJA MAIS:

Já Lucas Buda foi selecionado para o Paiol, dinâmica do reality em que ele terá que disputar uma vaga com outros participantes pela preferência do público para entrar definitivamente no programa.

Esta não é a primeira vez que ex-BBBs entram para A Fazenda. Desde a criação, o reality show já recebeu Marcos Harter, Ana Paula Renault, Diego Grossi, Monique Amin, Flávia Viana.

A nova edição de A Fazenda será apresentada por Adriane Galisteu, que desde 2021 segue no comando do reality.