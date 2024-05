Buda quebra o silêncio e fala sobre filho com prima de MC Binn: ‘Não precisava ser desse jeito'

O ex-BBB Lucas Buda usou os Stories do Instagram, no início da tarde desta quinta-feira (30/5), para falar sobre a possibilidade de ser pai do bebê que a funkeira Nina Capelly, prima de MC Binn, está esperando. Ele, que anteriormente havia dito que pretende fazer teste de DNA para confirmar a paternidade, revelou que pretende assumir as responsabilidades. À Quem, a cantora confirmou que teve relações sexuais com Buda quatro vezes e em nenhuma delas a dupla usou preservativo.

Buda iniciou falando que a sua última quarta-feira (29/5) foi bastante agitada ao vir a tona a notícia que poderia ser pai. “Fui pega de surpresa com a possibilidade da paternidade. Sempre falei do meu desejo de ser pai, e no programa eu falava isso. Óbvio que não precisava ser desse jeito”, disse.

Em seguida, o ex-BBB confessou que tem uma relação complexa com o assunto por não conhecer seu pai biológico, porém, disse estar disponibilidade a assumir suas responsabilidades e cumprir com o papai. “Não vou fugir das consequências das minhas atitudes”, complementou, acrescentando que combinou de encontrar Nina pessoalmente para esclarecer a situação e dar suporte a ela.

A cantora, por sua vez, disse ter certeza que o filho é de Buda. Antes de se envolver amorosamente com o ex-BBB, ela contou que tinha terminado um relacionamento duradora, mas não estava com mais ninguém.

“Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela”, declarou Nina, que atualmente namora a empresária Ketlin Hernandes.