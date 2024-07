Lucas Buda assume ter 'dado o calote' em uma boate 'adulta' e ironiza: 'Fui moleque'

Lucas Buda, que participou da edição 24 do BBB, admitiu nas redes sociais que saiu de uma boate de entretenimento adulto, em Manaus, sem pagar. Após boatos de que um ex-BBB teria 'dado o calote' no estabelecimento, o capoeirista resolveu assumir a responsabilidade e debochou da situação.

Ironia ou não, ele escreveu: “Eu fui no Rêmulos e saí sem pagar, galera. Errei, fui moleque”, reproduzindo um meme das redes sociais.

VEJA MAIS:

O pronunciamento veio por um comentário em uma página de entretenimento manauara, que havia feito a postagem sobre o suposto 'calote', sem citar o nome do ex-participante do reality show da Globo. Em um print divulgado, uma pessoa ainda teria tentado 'vender' a informação para a página em troca de uma "publi". Veja:

Lucas Buda não teria sido o único participante do reality show a frequentar a boate. No mês de junho diversos famosos estiveram na capital do Amazonas, a caminho de Parintins, onde é celebrado o festival folclórico mais famoso do Estado, entre eles vários ex-BBBs.

Não é a primeira vez que o nome de Lucas Buda aparece em alguma polêmica desde sua saída do reality. Além de um término conturbado com a ex-mulher, Camila Moura, o professor de capoeira também foi apontado como pai do bebê que a funkeira Nina Capelly, prima de MC Binn, esperava.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de Oliberal.com)