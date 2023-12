Lore Improta explica problemas nos pés: 'Preciso parar de dançar'

A dançarina Lore Improta é conhecida pelas suas coreografias divulgadas nas redes sociais. Nas últimas semanas ela ganhou destaque por compartilhar com os fãs que sofre de Neuroma de Morton, inclusive falou sobre procedimentos que já se submeteu. Em conversa com a Quem, Lore explicou que a cirurgia que fez nos pés no fim de outubro aliviou as fortes dores que ela sentia, mas não resolveu completamente o problema.

"Para melhorar as minhas dores preciso parar de usar salto, preciso parar de dançar, principalmente com salto. Isso é impossível pra mim, eu não vou fazer isso", conta.

A baiana revelou que tem adotado algumas ações para driblar a dor e as complicações da doença no dia a dia: "Me esforço nos cuidados. Levo sempre meu tênis e troco nos lugares".

Outra questão preocupante levantada por Lore é o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, onde é musa da Viradouro. Porém, fazer o trajeto de cruzar a Marquês de Sapucaí sambando em um salto alto não será fácil: "No Carnaval do Rio de Janeiro não tenho como botar um tênis, então eu tenho que me esforçar realmente para poder estar o mais confortável possível. Pensamos um pouco mais na estrutura da sandália. Não consigo usar saltos muito altos e tenho feito sem meia pata na frente".

"As pessoas já entendem que tenho essa questão no pé, e que eu vou aparecer de rasteira, porque preciso do meu conforto também. E não tem cura. Não dá pra falar assim: 'Faz isso aqui que vai parar a sua dor 100%'. Então administro no meu dia a dia mesmo", pontua.