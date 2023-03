Lexa se prepara para anunciar divórcio de MC Guimê, diz colunista

O casamento entre Lexa e MC Guimê pode estar próximo do fim. Fontes próximas à cantora confirmaram que ela confidenciou que não pretende continuar com a união e que “perdeu a confiança” no funkeiro. As informações foram confirmadas pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.

De acordo com Pasin, Lexa pretende tornar pública a decisão nos próximos dias. Quem não aceitou bem o fim teria sido Guimê, que decidiu se manter em silêncio.

Nesta sexta-feira (31), Guimê apagou as fotos da sua conta no Instagram, inclusive as com Lexa. Além de ter mudado a foto de perfil, colocando a de um emoji de “coração partido", ele também publicou uma mensagem enigmática nos Stories.

Confira as mudanças no perfil de MC Guimê (Reprodução/ Redes sociais)

“Sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele o quebra em pedaços primeiro”, escreveu MC Guimê.